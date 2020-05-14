  • الخميس 14 مايو 2020
  • بتوقيت مصر04:33 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
المعزة

«كورونا» يمنع الماعز الشهيرة من جلب الحظ لـ «كولونيا»

هاني رمزي

هاني رمزي يثير الغضب بإفطار جماعي مع الفنانين

مصطفى بكري، عضو مجلس النواب

مصطفى بكري للحكومة الكويتية: هذه الإهانة غير مقبولة

أحمد الطيب

"الطيب": يكفي الفقراء شرفًا أنهم كانوا جنود الأنبياء في نشر رسالاتهم

الجثة

جريمة تهز كرداسة.. الزوجة وابنها قتلا الزوج على الإفطار

صورة

الاحتلال يقتل فلسطينيًا بمنطقة الخليل

ماذا قال مستشار بن زايد عن تصريحات "حياة الفهد"

"سامحينا يا حياة الفهد" يتصدر الترند في السعودية

تامر أمين

تامر أمين: أعشق السهر والشرب والنساء الجميلات

السعودية- كورونا

السعودية تسجل رقمًا قياسيًا في إصابات كورونا

مساجد السلفيين

بالقوة.. مظاهرات لمحاولة فتح المساجد بدولة أفريقية

36 مليون عاطل عن العمل.. كارثة اقتصادية تعصف بأمريكا

مال وأعمال

ترامب
ترامب
Advertisements

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

20 مليون عاطل عن العمل في أمريكا بسبب كورونا

#

10 ملايين دولار تضعها الولايات المتحدة مقابل معلومات عن هذا الرجل

#

الإفراج عن سيارات بـ 5 مليارات و174 مليون جنيه

#

القباچ: التضامن تقدم خدماتها المباشرة إلى 36 مليون مواطن

 كشفت وزارة العمل الأمريكية، عن تسجيل أعداد جديدة للعاطلين عن العمل في البلاد، لترفع عددهم الإجمالي إلى 36 مليون عاطل.

ويأتي هذا في ظل الضغوطات التي يتعرض لها الاقتصاد بسبب جائحة كورونا، وإجراءات العزل للحد من انتشار الفيروس.


وقالت الوزارة إن ما يقرب من 3 ملايين عامل تقدموا خلال الأسبوع الأخير للحصول على إعانات البطالة في البلاد.

وبذلك يرتفع عدد المتقدمين للحصول على الإعانة منذ بداية جائحة كورونا إلى 36 مليون أمريكي.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب رمضان.. وبهاليل إيران

محمود سلطان

عمرو أديب وشيخ الأزهر وبرنامج قديم

فراج إسماعيل

إبن تيمية وأسامة الباز..حين يتحدث الكبار

د. هشام الحمامي

"الاختيار والنهاية".. ثورة الدراما المصرية

محمد الخضيري

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» ماليزيا ترفع الحظر عن الصلاة
» تحطم سفينة إيرانية في مضيف سنغافورة
» 36 مليون عاطل عن العمل.. كارثة اقتصادية تعصف بأمريكا
» "محدش يقيس في المحل".. تحذيرات عاجلة و السبب مهم
» لاعب باوك السابق يحرج "وردة"
» لعبة جديدة لـ "صلاح" خلال العزل المنزلى
» زينة تثير الجدل برسالة غامضة عبر إنستجرام
» نائبة عن منحة العمالة: "الناس فوق بعضا و السيستم بيقع "
» الوزراء: تصنيع كمامات مستدامة لإتاحتها للمواطنين
» خطة التعايش مع كورونا..الصحة تعلن عن الإجراءات بشأن الأسواق
» "السينما والجيم".. هذه الجهات لن تعود للعمل حتى انتهاء كورونا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    06:48 م

  • فجر

    03:29

  • شروق

    05:05

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:48

  • عشاء

    20:18

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية