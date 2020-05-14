  • الخميس 14 مايو 2020
  • بتوقيت مصر04:31 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
المعزة

«كورونا» يمنع الماعز الشهيرة من جلب الحظ لـ «كولونيا»

هاني رمزي

هاني رمزي يثير الغضب بإفطار جماعي مع الفنانين

مصطفى بكري، عضو مجلس النواب

مصطفى بكري للحكومة الكويتية: هذه الإهانة غير مقبولة

أحمد الطيب

"الطيب": يكفي الفقراء شرفًا أنهم كانوا جنود الأنبياء في نشر رسالاتهم

الجثة

جريمة تهز كرداسة.. الزوجة وابنها قتلا الزوج على الإفطار

صورة

الاحتلال يقتل فلسطينيًا بمنطقة الخليل

ماذا قال مستشار بن زايد عن تصريحات "حياة الفهد"

"سامحينا يا حياة الفهد" يتصدر الترند في السعودية

تامر أمين

تامر أمين: أعشق السهر والشرب والنساء الجميلات

السعودية- كورونا

السعودية تسجل رقمًا قياسيًا في إصابات كورونا

مساجد السلفيين

بالقوة.. مظاهرات لمحاولة فتح المساجد بدولة أفريقية

"سامحينا يا حياة الفهد" يتصدر الترند في السعودية

الصفحة الأخيرة

ماذا قال مستشار بن زايد عن تصريحات "حياة الفهد"
ماذا قال مستشار بن زايد عن تصريحات "حياة الفهد"
Advertisements

محمد فضل

أخبار متعلقة
#

"فضيحة مودل روز" تتصدر الترند في السعودية (صور)

#

حياة الفهد تقع في خطأ فادح في "أم هارون" وتثير الجدل

#

"عمر البرماوي عدو الوطن" يتصدر الترند في السعودية

#

يوسف نايف الحربي يتصدر الترند في الكويت بسبب هذا الفيديو

السعودية

ترند

حياة الفهد

سامحينا يا حياة الفهد

تصدر هاشتاج " #سامحينا_يا_حياة_الفهد" الترند عبر موقع التغريدات القصيرة "تويتر" في السعودية، والذي شهد أيضًا هجومًا على العمالة المصرية في الكويت والمملكة.

ونشر نشطاء فيديو من حي البطحاء في الرياض يوثق إنشاء سوق للعمالة الوافدة وسط تجاهل التحذيرات والإجراءات الوقائية المتعلقة بفيروس كورونا.

وشارك رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية والكويت، في الهاشتاج الذي اعتذروا فيه عن الهجوم على الفنانة الكويتية حياة الفهد، بسبب هجومها السابق على الوافدين في بلادها ومطالبتها بطردهم وعدم علاجهم من فيروس كورونا وإلقائهم في الصحراء.

وأظهر مقطع الفيديو الذي تداوله سعوديون حالة اكتظاظ بين الوافدين أغلبهم من جنوب شرق آسيا في سوق تنتشر فيه الخضروات والفواكه والحيوانات، وسط حالة من الاستغراب بين المواطنين السعوديين الذين طالبوا بإغلاق السوق فورًا أو وضع إجراءات وقائية ضده للحماية من فيروس كورونا.

وهاجم نشطاء في الخليج العمالة المصرية عبر نشر فيديوهات مسيئة لهم، معتبرين أنهم "مستهترون" ولا يلتزمون بالإجراءات والتعليمات الوقائية ضد فيروس كورونا.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب رمضان.. وبهاليل إيران

محمود سلطان

عمرو أديب وشيخ الأزهر وبرنامج قديم

فراج إسماعيل

إبن تيمية وأسامة الباز..حين يتحدث الكبار

د. هشام الحمامي

"الاختيار والنهاية".. ثورة الدراما المصرية

محمد الخضيري

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» ماليزيا ترفع الحظر عن الصلاة
» تحطم سفينة إيرانية في مضيف سنغافورة
» 36 مليون عاطل عن العمل.. كارثة اقتصادية تعصف بأمريكا
» "محدش يقيس في المحل".. تحذيرات عاجلة و السبب مهم
» لاعب باوك السابق يحرج "وردة"
» لعبة جديدة لـ "صلاح" خلال العزل المنزلى
» زينة تثير الجدل برسالة غامضة عبر إنستجرام
» نائبة عن منحة العمالة: "الناس فوق بعضا و السيستم بيقع "
» الوزراء: تصنيع كمامات مستدامة لإتاحتها للمواطنين
» خطة التعايش مع كورونا..الصحة تعلن عن الإجراءات بشأن الأسواق
» "السينما والجيم".. هذه الجهات لن تعود للعمل حتى انتهاء كورونا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    06:48 م

  • فجر

    03:29

  • شروق

    05:05

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:48

  • عشاء

    20:18

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية