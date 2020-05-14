  • الخميس 14 مايو 2020
  • بتوقيت مصر04:33 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
المعزة

«كورونا» يمنع الماعز الشهيرة من جلب الحظ لـ «كولونيا»

هاني رمزي

هاني رمزي يثير الغضب بإفطار جماعي مع الفنانين

مصطفى بكري، عضو مجلس النواب

مصطفى بكري للحكومة الكويتية: هذه الإهانة غير مقبولة

أحمد الطيب

"الطيب": يكفي الفقراء شرفًا أنهم كانوا جنود الأنبياء في نشر رسالاتهم

الجثة

جريمة تهز كرداسة.. الزوجة وابنها قتلا الزوج على الإفطار

صورة

الاحتلال يقتل فلسطينيًا بمنطقة الخليل

ماذا قال مستشار بن زايد عن تصريحات "حياة الفهد"

"سامحينا يا حياة الفهد" يتصدر الترند في السعودية

تامر أمين

تامر أمين: أعشق السهر والشرب والنساء الجميلات

السعودية- كورونا

السعودية تسجل رقمًا قياسيًا في إصابات كورونا

مساجد السلفيين

بالقوة.. مظاهرات لمحاولة فتح المساجد بدولة أفريقية

"الطيب": يكفي الفقراء شرفًا أنهم كانوا جنود الأنبياء في نشر رسالاتهم

عرب وعالم

أحمد الطيب
أحمد الطيب
Advertisements

فتحي مجدي

أخبار متعلقة
#

وباء كورونا في برنامج «الإمام الطيب» خلال رمضان

#

تطور جديد.. نشر السجلات الطبية لأول 7 مصابين بكورونا في ووهان

#

7 من أساطير الأهلي يجتمعون في مكان واحد .. وشوبير ينشر صورتهم

#

مفاجأة بشأن إصابة "جواهر" بسرطان الدماغ

الفقراء لهم دور تاريخي في دعم الأنبياء والمرسلين والرسالات الإِلهية
العمل الصالح هو المعيار الوحيد لتقييم الناس وليس الأشكال والمظاهر

قال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إن الفقراء لهم دَور تاريخيُّ كبيرُ في دعمِ الرسالاتِ الإِلهيَّةِ والوقوفِ إلى جانبِ الأنبياءِ والمرسلين، موضحًا أن التَّاريخ يُثبتُ أن الفُقَراءَ كانوا أَذرُعَ الأنبياءِ وسواعدَهُم القويةَ في نشرِ الدعوةِ إلى اللهِ تعالى، وهِدَايَةِ الناسِ إلى الحقِّ والخيرِ والجمالِ.. كما يُثبِتُ أن الترفُّعَ عليهم والأنفةَ منهم كثيرًا ما مثَّل عقبةً كأْداءَ صدَّتْ المستكبرين، وأَعمَت أبصارَهم وبصائِرَهُم.

وأضاف خلال الحلقة الحادية والعشرين من برنامجه الرمضاني "الإمام الطيب"، أن القرآن الكريم يكشف لنا قصة الوجهاءِ مِن قوم نوح -عليه السلام- وما أبدَوهُ مِن عُذرٍ في رَفضِهم وتمرُّدِهم على دَعوته، وقالوا له: {أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ} الذين ليسَ لهم مالٌ ولا عِزٌّ ولا جاهٌ، فكان رده عليه السلام: {قالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ * إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَى رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ * وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ}.

وأشار الطيب إلى أن نبي الإسلامِ محمد ? واجه نفسَ الموقف مع كفَّارِ قريشٍ، فكانوا يتأفَّفونَ من الجلوسِ مع صحابته من الفقراءِ والفقيراتِ، وقد سألَه أعيانُ قريشٍ أن يطرُدَ صحابته من مجلسه حتى يجلسوا معه، فنزل قوله تعالى: {وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ}، وهنا نهيٌ صريحٌ للنبي ? عن إجابة المشركين لطلبِهم، وتحذير منَ الوقوع في «الظلم» إن فعلَ ذلك، وتذكير بأن هؤلاء العبيد يدعون ربهم صباحًا ومساءً ويعبدونه طلبًا لوجهه الكريم.

واعتبر شيخ الأزهر، أن "الدرسَ المستفاد هنا أنه لا ينبغي، بل لا يصحُّ، أن نقيِّمَ الناسَ على أساسٍ من أشكالهم ومظاهرِهم وإمكاناتِهم الماديةِ، فكلُّ هذه شكلياتٌ لا دخلَ لها في التعرفِ على قدر الإنسانِ، والمعيارُ الوحيد الذي يُكرم به المرءُ أو يُهان هو: العملُ الصالح، وقيمةُ الإنسان معلَّقةٌ بفائدتِه وأثرِه الطيب في نفسِه وفيمَن حوله، وهؤلاء الذين يُنظر إليهم وكأنَّهم من الدرجةِ الثانية هم أصحابُ فضلٍ قديمٍ على البشرية جمعاءَ، ويكفيهم شرفًا أنهم كانوا جنودَ الأنبياء والمرسلين في رسالاتِهم التي أنقذتِ البشريةَ من الضلالِ وأخرجتْها من الظلماتِ إلى النورِ".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب رمضان.. وبهاليل إيران

محمود سلطان

عمرو أديب وشيخ الأزهر وبرنامج قديم

فراج إسماعيل

إبن تيمية وأسامة الباز..حين يتحدث الكبار

د. هشام الحمامي

"الاختيار والنهاية".. ثورة الدراما المصرية

محمد الخضيري

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» ماليزيا ترفع الحظر عن الصلاة
» تحطم سفينة إيرانية في مضيف سنغافورة
» 36 مليون عاطل عن العمل.. كارثة اقتصادية تعصف بأمريكا
» "محدش يقيس في المحل".. تحذيرات عاجلة و السبب مهم
» لاعب باوك السابق يحرج "وردة"
» لعبة جديدة لـ "صلاح" خلال العزل المنزلى
» زينة تثير الجدل برسالة غامضة عبر إنستجرام
» نائبة عن منحة العمالة: "الناس فوق بعضا و السيستم بيقع "
» الوزراء: تصنيع كمامات مستدامة لإتاحتها للمواطنين
» خطة التعايش مع كورونا..الصحة تعلن عن الإجراءات بشأن الأسواق
» "السينما والجيم".. هذه الجهات لن تعود للعمل حتى انتهاء كورونا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    06:48 م

  • فجر

    03:29

  • شروق

    05:05

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:48

  • عشاء

    20:18

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية