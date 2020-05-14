هاني رمزي يثير الغضب بإفطار جماعي مع الفنانين

14 مايو 2020 - 04:28 م

أثار الفنان هاني رمزي، موجة غضب بين متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشره صورًا من حفل إفطار جماعي شارك فيه رفقة عدد من الفنانين والفنانات.

وعلى الرغم من إثناء البعض على التسامح الذي ظهر رغم أن الفنان هاني رمزي "مسيحي"، إلا أن البعض أبدى غضبه بسبب عدم احترام الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، ومنع التجمعات.

وظهر الفنان هاني رمزي رفقة الفنان محمد حماقي والفنانة لطيفة، وعدد آخر من الفنانين والأصدقاء.

وعلق "رمزي" على الصور بالقول :" أحلى فطار رمضان مع أعز الأصدقاء #رمضان_كريم #رمضان_2020 #محمد_حماقى #لطيفه #تامر_وجيهه #ممدوح_موسى #رمضان_يجمعنا".

وعلق متابع بالقول :" وتطلعو طبعاتقولو للناس بلاش تنزلو وبلاش التجمع وانتو مقضينها"، فيما علق آخر :" كدة بعت الفطار الجميل واللمة الحلوه ده نشوفكم في الحجر الصحي 14يوم".

وقال آخر :" وبالنسبه لكورونا يا فنانين وجه غير مستمتعوجه غير مستمتع وماشاء الله ولا في اي تباعد اجتماعي سلمولي على عمرو أديب".