"طفل مشنوق".. قصة الصورة التي أبكت الملايين

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إعدام

طفل

بكاء

شنق

صورة مؤثرة

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة هزت مشاعر الملايين وأبكتهم، والتي اظهرت طفلًا مشنوقًا بشكل وحشي داخل أحد المنازل.

وقال ناشروا الصورة في الدول العربية، إنها تعود لطفل هندي  مسلماً قُتل في الهند في ما يوحي بأنه راح ضحيّة أعمال عنف ضدّ المسلمين.

وتسببت الصورة في تعاطف كبير من بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين العرب والمسلمين عامة باتخاذ موقف سياسي ضد الهند لوقف هذا الاضطهاد الديني.

إلا أن فريق تقصّي صحّة الأخبار في وكالة "فرانس برس"، أوضح الخميس في تغريدة على حسابه على تويتر أن تلك اللحظة المأساوية انتشرت في الرابع والعشرين من أبريل الماضي، إثر جريمة قتل مروعة ارتكبها أب بحق طفله البالغ من العمر 5 سنوات في باكستان.

حيث تبين أن الصورة ملتقطة في الحقيقة في باكستان، ويظهر فيها طفل قتله والده بسبب خلافات عائلية، في جريمة هزت الشارع الباكستاني الشهر الماضي.

وجاء في المنشورات الغاضبة المرافقة لتلك الصورة :" هكذا يُقتل أطفال المسلمين.. لو قتل هذا الطفل في الغرب لجُيّشت الجيوش".




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