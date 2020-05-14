جومانا مراد تكشف سر ابتعادها عن التمثيل

14 مايو 2020 - 05:39 م

غابت الفنانة السورية جومانا مراد عن الظهور الفني منذ 7 سنوات بشكل مفاجئ، دون أسباب معلنة، وهو ما كشفت عنه مع برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري.

وقالت جومانا خلال حوارها ، إنها ابتعدت عن الساحة الفنية لمدة 7 سنوات لرعاية أمها وابنها والاهتمام بأسرتها.

وأوضحت جومانا: "ظروفي جعلتني أختفي عن الساحة الفنية.. كنت عايزة اهتم بماما وعائلتي، والحمد الله بقى عندي ابني محمد".

وقالت جومانا إنها كانت تعتبر فترة الابتعاد عن الساحة الفنية مجرد فترة، وستعود للعمل مرة أخرى.

وتابعت: "كنت عارفة إني راجعة وشعرت بأن العودة ستكون صعبة، لكن لما وقفت أمام الكاميرا حسيت إنى لم أغيب ثانية عنها".

وتشارك المنتجة السورية جومانا مراد في موسم رمضان الجاري في مسلسل "خيانة عهد" بطولة الفنانة يسرا.