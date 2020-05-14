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وفاة مبشرة أمريكية في حادث تحطم طائرة بإندونيسيا

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المبشرة
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فتحي مجدي

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قتلى فى تحطم طائرة أمريكية فى هاواي

قال مسؤولون إن طيارة أمريكية قتلت في حادث تحطم طائرة كان تقودها على متنها معدات اختبار فيروس كورونا إلى قرية ريفية في إندونيسا، بعد وقت قصير من إقلاعها.
وقال بيان لمنظمة (MAF) التبشيرية، إن "جويس لاين" (40 عامًا) من ولاية ماريلاند، أقلعت من مطار سنتاني في مقاطعة بابوا في وقت مبكر من يوم الثلاثاء في رحلة لمدة ساعة إلى ماميت.
وأشارت إلى أنه "في غضون دقائق من الإقلاع، أبلغت عن حالة طوارئ، ونزلت الطائرة إلى بحيرة سينتاني"، لافتة إلى أن "جويس كان الشخص الوحيد على متن الطائرة"، وفقا للبيان.
وتابعت: "أكد غواصو البحث والإنقاذ الإندونيسيون فيما بعد أن جويس لم تنج من الحادث"، موضحة أن "موظفي القوات المسلحة الإندونيسية في بابوا وجاكرتا يعملون مع السلطات في التحقيق حول الحادث".
وقال أحمد مصطفى كمال، المتحدث باسم الشرطة في بابوا، إنه يبدو أن لين واجهت مشاكل فنية بعد دقيقتين من الإقلاع وأرسلت نداء استغاثة قبل أن تفقد الاتصال بالمراقبة.
وعثر رجال الإنقاذ على جثتها بعد ساعتين من الحادث على عمق حوالي 43 قدمًا في بحيرة سينتاني.
وتخرجت لين، التي حصل على درجات البكالوريوس والماجستير من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في عام 2017 من معهد جوردون كونويل اللاهوتي في ماساتشوستس.
وانضمت إلى (MAF) بعد أن عملت لأكثر من 10 سنوات كأخصائي كمبيوتر للوكالة المسيحية الدولية، التي تقدم الإمدادات الأساسية إلى المناطق النائية في 13 دولة، وفقًا لما نقلته صحيفة "نيويورك بوست".
وكانت "لين" التي انضمت إلى (MAF) في عام 2017 طيارًا متمرسًا، لكنها لم تحصل إلا مؤخرًا على موافقة للقيام بمهام فردية  الأمر الذي يتطلب تدريبًا مكثفًا بسبب التضاريس الصعبة التي يواجهها الطيارون.
وسجلت إندونيسيا أكثر من 15 ألف إصابة بفيروس كورونا، وأكثر من ألف حالة وفاة، وفقًا لأرقام من جامعة جونز هوبكنز.

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