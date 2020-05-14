تثبيت أسعار الفائدة بالبنك المركزي المصري

قررت لجنة السياسة النقدية فى نهاية اجتماعها اليوم الخميس، تثبيت أسعار الفائدة على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25 % و 10.25% و 9.75% على التوالى.

وأضاف البنك المركزى المصرى أنه قرر تثبيت سعر الإئتمان والخصم عند 9.75%.

ويلجأ المصريون فى أوقات التباطؤ الاقتصادى، وارتفاع معدلات التضخم، إلى توظيف فوائض أموالهم فى ملاذات استثمارية آمنة ومربحة تحقق لهم عائدًا يمتص الآثار التضخمية – ارتفاع مستوى أسعار السلع والخدمات – وتعمل تلك الأوعية الاستثمارية على تنمية الموارد المالية عبر عدة وسائل.