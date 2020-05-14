» كورونا.. وفيات تركيا تتخطى حاجز 4 آلاف حالة

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قال وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، اليوم الخميس، إن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في تركيا بلغ 4007 بعد أن توفي 55 شخصا في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

وأشار قوجة إلى تسجيل 1635 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الأخير، ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 144 ألفا و749 إصابة.

وأكد الوزير أن عدد الفحوصات للكشف عن فيروس كورونا في البلاد وصل إلى أكثر من 1.5 مليون فحص، مشيرا إلى أن عدد المصابين في العناية المركزة وعلى أجهزة التنفس الاصطناعي يستمر بالانخفاض.

وبلغ عدد المرضى في غرف العناية المركزة 963 شخصا، مع 508 منهم على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وأضاف وزير الصحة أن 71.8% من إجمالي عدد المصابين قد تعافوا من الفيروس.



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