ننشر سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الخميس

14 مايو 2020 - 08:39 م

شهدت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه، خلال التعاملات المسائية اليوم الخميس، استقرارًا ملحوظًا في عدد من البنوك.



وسجل سعر الدولار في بنك القاهرة 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.



وبلغ سعر الدولار في بنك قناة السويس 15.70 جنيه للشراء، 15.80 جنيه للبيع.



وفي بنك الإسكندرية سجل الدولار 15.69 جنيه للشراء و15.79 جنيه للبيع.



وسجلت العملة الأجنبية 15.69 جنيه للشراء، 15.79 جنيه للبيع في البنك المركزي.



وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي 15.68 جنيه للشراء 15.78 جنيه للبيع.



وبلغ سعر الدولار في بنك مصر 15.68 جنيه للشراء، و15.78 للبيع.

