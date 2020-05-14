» "ماني" يكشف سبب تخوفه من محمد صلاح

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الطيب حسين

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كشف النجم السنغالي ساديو ماني، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، عما كان يشعر به تجاه صفقة انتقال نجمنا الدولي محمد صلاح، للريدز صيف 2017.

وأكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، مساء أمس الأربعاء، أن النجم السنغالي، أعلن تخوفه من انتقال محمد صلاح إلى نادي ليفربول، قادما من نادي روما الإيطالي.
وكان اللاعب المصري، محمد صلاح، قد انتقل إلى ليفربول الإنجليزي في صيف 2017.

 وأفادت الصحيفة بأن يورجن كلوب، مدري ليفربول لم يخبر ساديو ماني أن النجم البرازيلي فيليب كوتينيو، سيغادر الفريق، ولكنه نصحه وشدد عليه بأنه سيظهر بشكل جيد جدا مع الفريق. 

واوضحت الصحيفة أن ماني سأل مدربه كلوب عن مكانه في الفريق، وشدد المدرب الألماني أنه سيظهر بشكل بارز، لكنه أخفى التفاصيل الخاصة حول الرحيل المحتمل لفيليب كوتينيو، حيث غادر إلى برشلونة في يناير 2018.

وأشارت الصحيفة إلى أنه كانت هناك مخاوف لدى ساديو ماني من انضمام محمد صلاح، لكن يورجن كلوب طمأنه، بأنه سيواصل الاعتماد عليه برفقة محمد صلاح.

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