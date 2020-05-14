» وفاة مفاجئة لأميرة نمساوية

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توفيت الأميرة ماريا جاليتزين، سليلة الإمبراطور كارل الأول آخر أباطرة النمسا، عن عمر يناهز 31 عامًا، عقب إصابتها بتمدد في الأوعية الدموية القلبية بشكل مفاجئ.

وكانت ماريا التي تعيش في هيوستن بولاية تكساس الأمريكية برفقة زوجها ريشي سينح عندما توفت في 4 مايو، قبل ستة أيام فقط من عيد ميلادها الثاني والثلاثين.

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن الأميرة الراحلة عانت من تمدد الأوعية الدموية القلبية أدى إلى وفاها. وتم تأكيد النبأ في نعي نشر في صحيفة "هيوستن كرونيكل" يوم الأربعاء.

وجاء في النعي: "توفيت ماريا في صباح هيوستن يوم الاثنين ، 4 مايو 2020 ، من تمدد الأوعية القلبية المفاجئ". ولدت في عام 1988 للأمير والأميرة بيوتر جاليتزين في مدينة لوكسمبورج دوقية لوكسمبورج الكبرى".

وماريا هي ابنة الأمير بيوتر جاليتزين، وهو أرستقراطي روسي، والأرشيدوقة ماريا آنا من النمسا، ابنة الأرشيدوق رودولف من النمسا، والذي كان الابن الأصغر للإمبراطور كارل الأول من النمسا والإمبراطورة زيتا من بوربون بارما.

كان الزوجان آخر إمبراطور وإمبراطورة من النمسا، وتم نفيهما بعد الحرب العالمية الأولى.

ذهبت ماريا للعيش في روسيا مع عائلتها، حيث ذهبت إلى المدرسة الألمانية في موسكو حتى تخرجها. انتقلت لاحقًا إلى بلجيكا، حيث التحقت بكلية الفنون والتصميم.

ذهبت الأميرة للعيش والعمل في بروكسل وشيكاغو وهيوستن، وتخصصت في التصميم الداخلي والأثاث.

تزوجت ريشي سينج، الشيف في فندق ديريك في هيوستن في عام 2017. وقد أنجبا ابنًا واحدًا "مكسيم".

وماريا واحدة من ستة أشقاء، مع ثلاث شقيقات وأخوين - الأميرة زينيا ، الأميرة تاتيانا ، الأميرة ألكسندرا ، الأمير ديميتري والأمير إيون تيموراز.

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