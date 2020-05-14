تنحي مدير عام التجارة العالمية من منصبه

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روبرتو أزيفيدو
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التجارة العالمية

منظمة التجارة العالمية

روبرتو أزيفيدو

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن مدير عام منظمة التجارة العالمية روبرتو أزيفيدو يعتزم التنحي عن منصبه في شهر أغسطس المقبل .

وكانت مصادر في جنيف قالت لوكالة "رويترز"، إن روبرتو أزيفيدو سيعلن استقالته المبكرة قبل أكثر من عام من نهاية مدة توليه له، في خطوة مفاجئة .

وأوضحت المصادر أنه دعا لاجتماع عن بعد مساء اليوم الخميس لإبلاغ ممثلي الدول الأعضاء بقراره التنحي مبكرا .

ولم يعلق أعضاء المنظمة على الأنباء التي تم تداولها، لكن نفذوا الدعوة خاصة أنهم تم إبلاغهم بشأن التحدث عن مسائل إدارية عاجلة تتعلق بمنظمة التجارة العالمية .

وتولى البرازيلي أزيفيدو المنصب منذ 2013 وهو حاليا في ثاني مدة له في الوظيفة وكان من المقرر أن تنتهي في نهاية أغسطس من العام المقبل .


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