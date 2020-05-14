  • الخميس 14 مايو 2020
  • بتوقيت مصر09:34 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
صورة

«الصحة العالمية» تحذر من موجة ثانية أشد فتكًا لكورونا

فجر السعيد

إعلامية كويتية تهين فجر السعيد بوصف جارح على الهواء

الدولار

ننشر سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الخميس

قطر

55 ألف دولار غرامة عدم ارتداء الكمامة بقطر

كورونا

لقاح كورونا قد يصبح جاهزًا خلال عام

سد النهضة

السودان: شكوك حول انهيار سد النهضة

هالة زايد

بيان الخميس: 398 إصابة جديدة بـ"كورونا" و 15 حالة وفاة

منة عرفة

انفصال منة عرفة عن علي غزلان

الطفل المشنوق

"طفل مشنوق".. قصة الصورة التي أبكت الملايين

ترامب

ترامب يحشد الجيش لتوزيع علاج كورونا في هذا الموعد

كيف تؤدي صلاة وتكبيرات العيد داخل المنزل؟.. المفتي يجيب

آخر الأخبار

شوقي علام
شوقي علام
Advertisements

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

ماليزيا ترفع الحظر عن الصلاة

#

صلاة العيد سنة مؤكدة عن النبي ويجوز صلاتها في المنزل

#

يخطف طفلة من سريرها أثناء بحثه عن الحشيش في المنزل

#

وزير الأوقاف: الأصل في صلاة التراويح المنزل

كشف الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، عن كيفية صلاة وتكبيرات العيد داخل المنازل في حال عدم إقامتها في المساجد جراء فيروس كورونا المستجد.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نور النبي»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه في حال عدم وجود صلاة للعيد بسببجائحة فيروس كورونا فمن الممكن أن يتم التكبير داخل المنازل داخل الأسرة الواحدة.

وقال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن الاختلاف بين العلماء في مسائل الخلاف رحمة للأمة ويعطي مرونة وتصب في مسألة التكامل البنائي للمجتمع.

وأضاف خلال أن قضية الرحمة المأخذوة من الاختلاف مسيطرة على الأذهان كافة ولذلك الإمام الشعراني كان ذكيا عندما عبر عن ذلك في كتاب له سماه «رحمة الأمة في اختلاف الآئمة».

وأشار الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية إلى أنه طالما يتم تحسين إدارة هذا الخلاف، عبر إدارة وذكية ورشيدة وحضارية سوف يثمر هذا الخلاف عن عطاء وبناء، وفي حال العكس سنكون أمام أزمة، ففي عدد المناطق قد نحدث أزمة بسبب الخلاف الفقهي لأنه لم يتم استثمار هذا الخلاف فيما قصد له من ضمن ذلك إخراج زكاة الفطر طعاما ونقود.

وكشف الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية أنه يتم  استثمار هذا الخلاف ففي كل بيئة ما يناسبها من الأقوال، ففي بيئة ريفية يمكن أن يكون الطعام والحبوب لها القيمة الكبيرة ويتم إخراج الزكاة حبوب وفي مناطق أخرى يتم إخراج الزكاة أموال.

وحول تكبيرات العيد قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، أن هناك من يردد الله أكبر،  الله أكبر، الله أكبر لا إله الله إلا الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، وهناك من يزيد الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة و أصيلا، ومن يقول أن من هذه التكبيرات البدع فقد أحدث أزمة، فالإمام الشافعي عندم سأل عن التكبيرات التي يكبر بها المصريون قال إن كبر بها كما يكبر الناس فهو حسن.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب رمضان.. وبهاليل إيران

محمود سلطان

عمرو أديب وشيخ الأزهر وبرنامج قديم

فراج إسماعيل

إبن تيمية وأسامة الباز..حين يتحدث الكبار

د. هشام الحمامي

"الاختيار والنهاية".. ثورة الدراما المصرية

محمد الخضيري

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» "رونالدو" خارجهم.. "إيتو" يكشف أفضل 3 لاعبين في العالم
» شاهد.. «ناسا» تنشر صورًا مذهلة للمريخ
» كيف تؤدي صلاة وتكبيرات العيد داخل المنزل؟.. المفتي يجيب
» "محرز" يستفز جماهير هذا البلد العربي
» وفاة مفاجئة لأميرة نمساوية
» "ماني" يكشف سبب تخوفه من محمد صلاح
» كورونا.. وفيات تركيا تتخطى حاجز 4 آلاف حالة
» نتائج تجارب لقاح كورونا على البشر تظهر في يونيو
» فيديو لا يصدق.. ضفدع يعود إلى الحياة بعد أن ابتلعه ثعبان
» ارتفاع مبيعات مكملات فيتامين د بنسبة 3000 في المائة
» وفاة مبشرة أمريكية في حادث تحطم طائرة بإندونيسيا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:29 ص

  • فجر

    03:29

  • شروق

    05:05

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:48

  • عشاء

    20:18

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية