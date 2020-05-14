الأرصاد: موجة حارة قادمة من السودان تضرب هذه المحافظات

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الأرصاد

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أكثر المناطق والمحافظات الأكثر تأثرا بالموجة الحارة التي تضرب البلاد حاليا.

وقال شاهين خلال مداخلة هاتفية لفضائية اليوم، إن الكتلة الهوائية المتسببة في الموجه الحارة التي تشهدها البلاد، قادمة من السودان، وستتأثر بها محافظات شمال وجنوب الصعيد.

وأوضح أن منخفض السودان، يبدأ في التقدم إلى ناحية الشمال ويؤثر على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، خاصة الشمالية الشرقية اعتبارا من يوم السبت المقبل، حيث تففز درجات الحرارة إلى 40 و42 و43 درجة مئوية على القاهرة خلال ساعات الصيام.

وأوضح أن المواطنين سيشعرون خلال الأيام المقبلة بارتفاعات ملحوظة في درجات الحرارة، وفقا لبيان هيئة الأرصاد حول الموجه الحارة التي بدأت من اليوم وتستمر حتى نهاية الأسبوع المقبل.

وحذر شاهين، من التعرض لآشعة الشمس المباشرة خاصة خلال فترات الصيام، مناشدا المواطنين بضرورة التزام المنازل خلال هذه الفترة.

وأوضح أن تشغيل المراوح والتكييفات وارتداء ملابس الصيف أمر طبيعي خلال هذه الأيام، لكن فترات الليل يجب أن نكون حذرين من انخفاض درجات الحرارة بشكل سريع بين الليل والنهار، كون الفارق بينهما يصل ل20 درجة مئوية بين الصغرى والعظمى في بعض الأيام، ما يجعلنا نحذر من تشغيليهم خلال فترات الليل.


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