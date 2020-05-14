إعلامية كويتية تهين فجر السعيد بوصف جارح على الهواء

14 مايو 2020 - 09:15 م

تسبب مذيعة قناة "سكوب" وتدعى سارة، في وضع الإعلامية الكويتية فجر السعيد، في موقف محرج ومهين خلال ظهور الأخيرة معها.

وأثناء مداخلة فجر السعيد عبر "سكاي"، قالت لها المذيعة: تلبسين لوني الأصفر المفضل.. وهو لون السعادة المفضل لي.. صفراء تسر الناظرين".

وقالت فجر ردًا على المذيعة: "ماراح أطوفها لج.. قصدتي بقرة".

وحاولت المذيعة تدارك الأمر سريعا، قائلة: "أقصد من القرآن"، فردت فجر: "يمكنك تستخدمين ألفاظ أخرى مثل جميلة".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع الفيديو ما بين ساخر وبين مبرر للمذيعة بأنها لم تقصد الإهانة ولكن فجر السعيد وقفت على الجملة وأحرجت نفسها.