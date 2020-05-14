إنفوجراف| «الوزراء» ينشر إحصائية بأرقام كورونا في العالم

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نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، إنفوجراف سلط الضوء على أحدث الإحصائيات المصرية والعالمية عن فيروس كورونا المستجد.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قراراً، بشأن الاستمرار في تطبيق الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن مواجهة فيروس كورونا حتى آخر رمضان.

ونصت المادة الأولي من القرار على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 940 لسنة 2020، يُحظر انتقال أو تحرك المواطنين، بكافة أنحاء الجمهورية، على جميع الطرق من الساعة التاسعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً.

وأوضح أن ذلك يأتي، استمراراً لجهود الدولة في المحافظة على صحة المواطنين، ودرءاً لأية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التي يقدرها مأمورو الضبط القضائي.


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