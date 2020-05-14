الأرصاد تحذر من أمطار على القاهرة غد الجمعة

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قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد ستشهد غدًا الجمعة، طقسا حارا على القاهرة والوجه البحري، وشديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد، على أن يكون معتدلا على السواحل الشمالية نهارًا.

أما عن حالة الطقس مساءً، أشارت الهيئة إلى أنه لطيف على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، ومائل للبرودة على السواحل الشمالية، ومعتدل على جنوب الصعيد.

وحذرت الهيئة، من احتمالية سقوط أمطار خفيفة على القاهرة تصبح متوسطة ورعدية أحيانًا علي مناطق من شمال وجنوب الصعيد، وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء، على فترات متقطعة من اليوم.

وأضاف البيان أن الرياح معتدلة تنشط على أغلب أنحاء البلاد.


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