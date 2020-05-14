مطار القاهرة يستقبل 165 عالقًا من الكويت

استقبل مطار القاهرة الدولي اليوم، رحلة استثنائية نظمتها شركة إير كايرو، التابعة لوزارة الطيران المدني قادمة من الكويت، وعلى متنها 165 راكبا من العالقين المصريين.

يذكر أن قد وصل عصر اليوم رحلة تابعة لذات شركة الطيران قادمة من الكويت وعلى متنها 165 مصريا من العالقين هناك في إطار الجسر الجوي لعودة المصريين العالقين بالخارج.

وأكدت سلطة الطيران، أنه تم التصريح برحلات الهبوط الفني للتزود بالوقود فقط دون مبيت الطائرة أو نزول الطاقم والركاب، كما يصرح بالرحلات الداخلية بين المطارات المصرية، كما يصرح برحلات الشحن الجوي الدولية من وإلى جمهورية مصر العربية، كما أنه يصرح برحلات الإسعاف الدولية من وإلى مصر، للمصريين هناك وإقامة إجراءات الحجر الصحي لهم لمدة 14 يومًا.