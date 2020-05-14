إصابات كورونا حول العالم تتجاوز حاجز هذا الرقم الصادم

14 مايو 2020 - 10:10 م

استمر فيروس كورونا التاجي في مواصلة رحلة الانتشار حول العالم، فأصاب 213 دولة وإقليم مستقل في مختلف أنحاء العالم، وتخطى حاجز الأربعة ملايين ونصف المليون حالة إصابة بمرض "كوفيد-19" الجائح عالميًا.



وشهد العالم، يوم الخميس، تسجيل 81 ألفًا و860 حالة إصابة جديدة بمرض "كوفيد-19"، مما رفع إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 4 ملاييين و507 آلاف و516 حالة إصابة حول العالم.



هذا وقد تخطت وفيات فيروس كورونا التاجي حاجز الثلاثمائة ألف، وبلغت إلى حد كتابة هذه السطور 302 ألف و310 حالات وفاة، بنسبة وفيات بلغت 6.7% تقريبًا.

