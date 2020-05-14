عميد معهد القلب السابق يحذر من هذا الأمر الخطير

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الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق
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قال الدكتور جمال شعبان مدير معهد القلب السابق إن نصيحته الدائمة قبل الرحلات الطويلة عبر الطيران تناول اسبرين والكثير من الماء لأن السفر لمسافات طويلة سبب في الجلطة وهناك مقولة شهيرة جلطة الدرجة السياحية في الطيران.
وتابع شعبان خلال برنامج «ربي زدني علما» على قناة صدى البلد، أن الصيف موسم الجلطات بسبب نقص المياه خاصة أن العطش سبب رئيسي للجلطات ولذلك النصيحة الأولى هي شرب الماء بانتظام حتى لو لم يشعر الشخص بالعطش خاصة في شهر رمضان.
وأضاف شعبان أن العطش بداية الجفاف وهو ما يؤدي إلى الجلطة مشيرا إلى أن أكثر فئتين عرضة للجلطات نتيجة عدم القدرة على الشعور بالعطش هم كبار السن والأطفال.

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