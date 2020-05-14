» انهيار الفنان مصطفى كامل في البكاء لهذا السبب

14 مايو 2020 - 10:40 م

قال الفنان مصطفي كامل أن والده ووالدته لعبا دوراً كبيراً في حياته وأنه عندما يري زوجة الشهيد أحمد المنسي يتذكر والدته فوراً للدور الكبير الذي لعبته في حياته هو وأشقائه حيث كان يعمل والده ضابطاً في الجيش ولم يكن موجوداً بشكل دوري بالمنزل نظراً لطبيعة عمله .



وأضاف "كامل"، خلال حواره لبرنامج" خط أحمر"، المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، تقديم الإعلامي محمد موسى، أن أمه من النساء اللاتي تحملت الكثير من أجل تربية أبنائها، فيما أجهش بالبكاء حينما عرضت صورتها أمامه: "أبويا قال لأمي خدي العيال دي حافظي عليهم وربيهم باللي معاكي لأني احتمال مرجعش من أي مأمورية أنا طالعها".



ودخل الفنان مصطفي كامل المطرب والملحن المعروف في نوبة بكاء وهو يتحدث عن والديه وقال أنه عندما تأتي سيرتهم أمامه، موجها حديثه للإعلامي محمد موسي أن سبب بكاءه هو مرض والدته معاتباً موسي: "ليه بدأت معايا الحكاية كدا أمي زي أي ست متجوزة ضابط جيش أو شرطة كنا بنتساب لها من أبويا كدا وكان بيقول لها يا جيت أو مجيتش الأولاد تعيش بأي إمكانيات وهي أدت مهمتها بكل إقتدار" .









