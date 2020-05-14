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"الإبراشي" يكشف معلومة خطيرة عن الجماعة الإرهابية

الحياة السياسية

الإبراشي
الإبراشي
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المصريون ـ متابعات

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كشف الإعلامي وائل الإبراشي، إن العديد من الفتاوى أطلقتها جماعة الإخوان الإرهابية، خلال الفترة الأخيرة تتعلق بزكاة الأموال، تؤكد أنها تعانى من إفلاس مادى،هناك إفلاس فى تمويل الجماعة الإرهابية وهى ستعانى خلال الفترة المقبلة من قلة الأموال، وعليه هم الآن يعملون على استغلال الخطاب الدينى من أجل الإستيلاء على أموال المواطنين لتمويل نشاطهم الإجرامى".
وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن إحدى فتاوى جماعة الإخوان تقول بأنه لا يجوز للمسلم المقيم فى أوروبا إخراج زكاة أمواله خارج القارة العجوز،وتابع:" يعلبوا على الناس الآن بأن يستولوا على امولهم من خلال إصدار العديد من الفتاوى".
واستعرض "الإبراشى"، فيديو لما يعرف مفتى جماعة الإخوان فى أوروبا، وهو يتكلم عن عدم إخراج الزكاة خارج أوروبا، وعلق قائلاً:" الإرهاب قبل أن يكون إنتحارى وتفجير قنبلة وهو استغلال للخطاب الدينى من أجل تمويل هذا النوع من الإجرام الذى تمارسه الإخوان"، مشدداً على أن العناصر الإرهابية المقيمة فى أوروبا تعانى من نقص فى تمويل خططهم الإجرامية.

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