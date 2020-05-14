» هذا ما قاله المستشار الطبي لـ"الوزراء" عن الطبيب محمود سامي

14 مايو 2020 - 11:10 م

كشف الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لمجلس الوزراء، عن أن رئيس الحكومة علم بحالة الدكتور محمود سامي، الذي فقد بصره خلال عمله بمستشفى عزل بلطيم، من خلال السوشيال ميديا، وتابع: "وكلفنى على الفور بالتواصل معه والوقوف على حالته وتوفير كل ما يلزم له طبياً".



وأضاف "المصرى" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن رئيس الحكومة طلب كافة التقارير الطبية الخاصة بالدكتور محمود سامي، ومن ثم عرضها على اللجنة الطبية لتقديم الخدمة الطبية الشاملة له.



ولفت "المصرى"، إلى أن الدكتور محمود سامي تعرض لإجهاد شديد جداً داخل مستشفى العزل المتواجد بها، ودخل فى غيبوبة وعقب إفاقته لم يرى شئ، مشيداً بكافة التضحيات التى تقدمها الأطقم الطبية فى مواجهة فيروس كورونا. وتابع:"وأنا بقول ليه كلنا معاك يا بطل ..ونقدر كافة التضحيات التى تقدمها الأطقم الطبية الذين يقفون فى الخطوط الأولى لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد19..ولكم منا جميعاً كل التقدير والأحترام والدعم".

