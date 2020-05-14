مصطفي كامل يفتح النار على هاني شاكر

14 مايو 2020 - 11:30 م

أرسل الفنان مصطفى كامل، خلال استضافته مع الإعلامي محمد موسى، في برنامج خط أحمر، المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، رسالة إلى الفنان هاني شاكر عند عرض صورته عليه في البرنامج.



وقال "كامل" خلال الرسالة التي ارسلها للفنان هاني شاكر: "ربنا يهديلك دماغك، أنت كبيرنا سنا ومقاما، وربنا يهديلك دماغك وتشوف موضوع الناس اللي بقولك عليها، أنت خلاص عمرك كبر، وخلي بالك من ربنا شوية يا هاني بقى".



ووجه مصطفي كامل رساله للفنان هاني شاكر قال فيها: "راعي ربنا بقي وأنا بعتلك حاجات كتير وشكرتني على دعمي لك في قرارات بتاخدها ولفت نظرك لحاجات كتير وبقولك عندك ناس فاسدة لقيته بيرد عليا ربنا يحفظنا يادرش".



وعلق الفنان والمطرب مصطفي كامل على صورة الموسيقار عمار الشريعي التي عرضها عليه الإعلامي محمد موسي، قائلا: "أنا أخدت شرف دخولي النقابة وهو كوني اقعد في يوم من الأيام كمسؤول إستماع مع الفنان عمار الشريعي".



وأضاف مصطفي كامل أن الفنان عمار الشريعي قال له: "أنت فنان وأيه اللي دخلك النقابة وأنت بتاع فن ومكسب وما حدث بيني وبين الفنان إيمان البحر درويش بسبب الوباء الموجود بالنقابة وحدثت الخلافات نتيجة دخول الشيطان بينا وكان إيمان معايا في الانتخابات وفي المحكمة وفي صفي لأننا أيقنا كنجوم كبار أن هؤلاء لعبوا بنا ولو الدولة ما أخدتش بالها منه هيستشري أكثر من كده".



وتابع كامل: "أنا اتحاربت وأنا نقيب للموسيقيين لمحاربتي للفساد والحمد لله محدش يقدر يقول فيا كلمة والحراميىة الموجودين بالنقابة معروفين للدولة ومع ذلك موجودين واللي بيصعب عليا الناس دي بتنجح وبتقود مهنتي ومسكتهم أمام أعضاء مجلس موجودين دلوقتي وسابقين وتمسك حرامية وينجحوا ويزوروا تاني".





