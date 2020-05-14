أمريكا تدين محاولات الصين سرقة أبحاث عن كورونا

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لقاح كورونا
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أدانت الولايات المتحدة محاولات جهات قرصنة - تعتقد أنها مرتبطة بالصين - سرقةَ الملكية الفكرية الأمريكية والبيانات المتعلقة بأبحاث كوفيد-19، التي أعلن عنها مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية التابعة لوزارة الأمن الداخلي، في 13 مايو.
ودعت الولايات المتحدة، الصين لوقف هذا النشاط، واصفة إياه بـ"الخبيث".
وقالت الولايات المتحدة: "إن السرقة المحتملة لهذه المعلومات تعرّض التوصّل إلى خيارات علاج آمنة وفعالة وصالحة للوباء للخطر. إن سلوك الصين في الفضاء الإلكتروني هو امتداد لسلوكها المعيق خلال جائحة كوفيد-19".
وتابعت "بينما تقوم الولايات المتحدة بالتنسيق مع حلفائنا وشركائنا للوصل إلى استجابة جماعية وشفافة لإنقاذ الأرواح، تواصل الصين إسكات العلماء والصحفيين والمواطنين، وتستمرّ في نشر المعلومات المضللة التي فاقمت مخاطر هذه الأزمة الصحية."

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