أمريكا تدين محاولات الصين سرقة أبحاث عن كورونا

14 مايو 2020 - 11:20 م

أدانت الولايات المتحدة محاولات جهات قرصنة - تعتقد أنها مرتبطة بالصين - سرقةَ الملكية الفكرية الأمريكية والبيانات المتعلقة بأبحاث كوفيد-19، التي أعلن عنها مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية التابعة لوزارة الأمن الداخلي، في 13 مايو.



ودعت الولايات المتحدة، الصين لوقف هذا النشاط، واصفة إياه بـ"الخبيث".



وقالت الولايات المتحدة: "إن السرقة المحتملة لهذه المعلومات تعرّض التوصّل إلى خيارات علاج آمنة وفعالة وصالحة للوباء للخطر. إن سلوك الصين في الفضاء الإلكتروني هو امتداد لسلوكها المعيق خلال جائحة كوفيد-19".

