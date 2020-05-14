وزير التعليم يكشف تفاصيل امتحانات الثانوية العامة
ترامب يزف بشرى سارة للعالم بشأن لقاح كورونا
مصطفي كامل يفتح النار على هاني شاكر
رسالة مؤثرة من الطبيب الذى فقد بصره بسبب كورونا
عميد معهد القلب السابق يحذر من هذا الأمر الخطير
إصابات كورونا حول العالم تتجاوز حاجز هذا الرقم الصادم
«فضيحة كورونا» تطيح برئيس المخابرات بمجلس الشيوخ الأمريكي
الأرصاد تحذر من أمطار على القاهرة غد الجمعة
«الصحة العالمية» تحذر من موجة ثانية أشد فتكًا لكورونا
إعلامية كويتية تهين فجر السعيد بوصف جارح على الهواء
المصريون ووكالات
فجر
03:29
شروق
05:04
ظهر
11:56
عصر
15:35
مغرب
18:49
عشاء
20:19