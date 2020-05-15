وزير التعليم يكشف تفاصيل امتحانات الثانوية العامة

15 مايو 2020 - 12:00 ص

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إعلان تفاصيل امتحانات الثانوية العامة يوم الأحد المقبل، خلال مؤتمر صحفي بحضور رئيس الوزراء، مؤكدا أن امتحانات الثانوية العامة ستكون في موعدها دون تغيير.



وقال الدكتور طارق شوقي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مساء دي إم سي، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، على قناة اكسترا نيوز، أن 880 ألف طالب سلموا البحث الإلكتروني عبر منصة إدمودو، مؤكدا أن الوزارة ستعلن الليلة آليات تسليم البحث الإلكتروني لطلاب المدارس الفنية.



وأضاف وزير التربية والتعليم أنه من المقرر استخدام منصة إدمودو لطلاب المصريين بالخارج لتسليم الأبحاث.

