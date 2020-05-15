» ترامب يدعو لاستجواب أوباما في الكونجرس الأمريكي

15 مايو 2020 - 12:10 ص

أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نداء إلى استدعاء سلفه باراك أوباما إلى الكونجرس ليدلي إفاداته فيما سماه ترامب «أكبر جريمة سياسية في تاريخ الولايات المتحدة».



وذكر ترامب يوم الخميس على حسابه الرسمي في «تويتر»: «لو كنت سيناتورا أو عضوا في الكونجرس لكان أول شخص كنت سأستدعيه لإدلاء الشهادات حول أكبر جريمة سياسية وفضيحة في تاريخ الولايات المتحدة هو بالتأكيد الرئيس السابق أوباما».

