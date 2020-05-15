  • الجمعة 15 مايو 2020
  • بتوقيت مصر03:58 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
كورونا في مصر

"الصحة": هذا الأمر الهام سينهي وباء كورونا في مصر

الإبراشي

وائل الإبراشى" يحذر المواطنين من "أسبوع الألغام"

تامر أمين

تعليق ناري لـ تامر أمين بشأن التعايش مع كورونا

وزير التعليم

وزير التعليم يكشف تفاصيل امتحانات الثانوية العامة

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

ترامب يزف بشرى سارة للعالم بشأن لقاح كورونا

هاني شاكر ومصطفى كامل

مصطفي كامل يفتح النار على هاني شاكر

الطبيب الذي فقد بصره

رسالة مؤثرة من الطبيب الذى فقد بصره بسبب كورونا

الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق

عميد معهد القلب السابق يحذر من هذا الأمر الخطير

كورونا

إصابات كورونا حول العالم تتجاوز حاجز هذا الرقم الصادم

بور

«فضيحة كورونا» تطيح برئيس المخابرات بمجلس الشيوخ الأمريكي

تعليق ناري لـ تامر أمين بشأن التعايش مع كورونا

آخر الأخبار

تامر أمين
تامر أمين
Advertisements

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

الوزراء يناقش خطة التعايش مع كورونا لإعلانها قريبًا

#

خطة التعايش مع كورونا..الصحة تعلن عن الإجراءات بشأن الأسواق

#

الرئيس السيسي يوجه رسالة لـ"جونسون" والعالم بشأن كورونا

#

تعليمات جديدة من مترو الأنفاق بشأن التعامل مع «كورونا»

كشف الإعلامي تامر أمين، عن أن التوقعات الفلكية تشير إلى أن شهر رمضان هذا العام 30 يوم، ولكن الكلام المؤكد سيكون يوم رؤية هلال شهر شوال.
وعلق أمين، برنامج "أخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء الخميس، على إعلان الدولة خطة للتعايش مع فيروس كورنا، قائلا: "الموضوع مطول.. مش تجربة وعدت"، منوها بأن الحكومة تفكر في استصدار قانون لجعل ارتداء الكمامة إجباري.
ووصف الإعلامي تامر أمين، التعايش مع وجود فيروس كورونا، بتعايش مرضى السكر مع مرضهم، منوها بأن معدلات الإصابة بفيروس كورونا مازالت في المعدل الطبيعي.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب رمضان.. وبهاليل إيران

محمود سلطان

البرنس ومعارك أخرى

فراج إسماعيل

إبن تيمية وأسامة الباز..حين يتحدث الكبار

د. هشام الحمامي

"الاختيار والنهاية".. ثورة الدراما المصرية

محمد الخضيري

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» كورونا يجمع فرقاء العالم في التضرع إلى الله
» ترامب يدعو لاستجواب أوباما في الكونجرس الأمريكي
» سعوديون يخترعون مصحفاً إلكترونياً للمكفوفين
» أمريكا تدين محاولات الصين سرقة أبحاث عن كورونا
» هذا ما قاله المستشار الطبي لـ"الوزراء" عن الطبيب محمود سامي
» انهيار الفنان مصطفى كامل في البكاء لهذا السبب
» تعرف على كيفية تأدية صلاة وتكبيرات العيد داخل المنزل
» بالفيديو.. تعرف على كيفية صلاة الحاجة لرفع الوباء
» «إعدام قطة».. الشرطة تقتحم منزل ملكة جمال بلجيكا
» دراسة: التحدث في الأماكن الضيقة ينقل عدوى كورونا
» "رونالدو" خارجهم.. "إيتو" يكشف أفضل 3 لاعبين في العالم

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • شروق

    05:04 ص

  • فجر

    03:29

  • شروق

    05:04

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:49

  • عشاء

    20:19

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية