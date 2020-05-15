تعليق ناري لـ تامر أمين بشأن التعايش مع كورونا

15 مايو 2020 - 12:20 ص

كشف الإعلامي تامر أمين، عن أن التوقعات الفلكية تشير إلى أن شهر رمضان هذا العام 30 يوم، ولكن الكلام المؤكد سيكون يوم رؤية هلال شهر شوال.



وعلق أمين، برنامج "أخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء الخميس، على إعلان الدولة خطة للتعايش مع فيروس كورنا، قائلا: "الموضوع مطول.. مش تجربة وعدت"، منوها بأن الحكومة تفكر في استصدار قانون لجعل ارتداء الكمامة إجباري.

