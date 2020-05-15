"الصحة": هذا الأمر الهام سينهي وباء كورونا في مصر

15 مايو 2020 - 01:00 ص

أكد الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، أن وضع خطة للتعايش مع فيروس كورونا يعني وضع عدة إجراءات احترازية لمواجهة الفيروس، وهي مطبقة في دول العالم، وليست من اختراع الحكومة المصرية.



وأضاف "حسني"، برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء الخميس، أن الدولة لا تطالب المواطنين ببدع، ولكن كل ما هو مطلوب هو التباعد الاجتماعي، حيث ستعود الحياة لشكلها الطبيعي ولكن بقواعد جديدة.



ولفت رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إلى أن "ارتداء الكمامة ليس سبة أو عيب، وإنما لحماية أنفسنا"، منوها بأن نهاية الوباء يتوقف على أمرين الوصول إلى اكتشاف علاج، ولقاح للفيروس، ولكن الدواء سيكون أكثر أهمية من اللقاح حاليا، حيث أنه حين التوصل لدواء سيكون الأمر سهل.













