كورونا.. 19 وفاة وقرابة 6 آلاف إصابة في دول الخليج

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أعلنت دول الخليج، الخميس، تسجيل 19 وفاة، و5 آلاف و992 إصابة بـ"كورونا".
ففي السعودية، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 10 وفيات، وألفين و39 إصابة بـ"كورونا"، إضافة إلى تعافي ألف و429.
وأوضحت الوزارة، في بيان عبر "تويتر"، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 46 ألفا و869، منها 283 وفاة، و19 ألفا و51 حالة تعاف.
وفي الكويت، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 6 وفيات، و947 إصابة بـ"كورونا"، إضافة إلى تعافي 188.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 11 ألفا و975؛ منها 88 وفاة، و3 آلاف و451 حالة تعاف.
وفي الإمارات، قالت وزارة الصحة، في بيان، إنها سجلت حالتي وفاة و698 إصابة بـ"كورونا"، إضافة إلى شفاء 407.
وأوضحت الوزارة أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 21 ألفا و84، توفي منهم 208، وتعافى 6 آلاف و930.
وفي سلطنة عمان، أعلنت وزارة الصحة، في بيان، تسجيل وفاة و322 إصابة بالفيروس.
وأوضحت الوزارة، أنه بهذه الأرقام يصل إجمالي الإصابات إلى 4 آلاف و341، بينها 18 وفاة، وألف و303 حالات تعافٍ.‎
وفي قطر، أعلنت وزارة الصحة تسجيل ألف و733 إصابة بـ"كورونا"، و213 حالة تعاف.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع بذلك إلى 24 ألفا و902، بينهم 14 وفاة، و3 آلاف و356 حالة تعاف.
وفي البحرين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 253 إصابة بـ"كورونا"، و15 حالة تعاف.


وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 6 آلاف و69، بينهم 10 وفيات، وألفان و220 حالة تعاف.
وحتى مساء الخميس، أصاب كورونا أكثر من 4 ملايين و500 ألف حول العالم، توفي منهم ما يزيد على 301 ألف، وتعافى أكثر من مليون و691 آلاف، وفق موقع "ورلدوميتر". -

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