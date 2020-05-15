» كورونا يجمع فرقاء العالم في التضرع إلى الله

15 مايو 2020 - 01:40 ص

لاقت دعوة شيخ الأزهر أحمد الطيب، وبابا الفاتيكان فرانسيس، للصلاة والتضرع إلى الله من أجل رفع بلاء فيروس كورونا، الخميس، تفاعلا سياسيا وشعبيا واسعا حول العالم.



ومطلع مايو/ أيار الجاري، أطلقت اللجنة العليا للأخوة الإنسانية (مشتركة بين الأزهر والفاتيكان)، دعوة عالمية للصلاة بمشاركة طوائف وديانات مختلفة، لدفع جائحة كورونا عن العالم.

ودعا شيخ الأزهر أحمد الطيب، في بيان متلفز الخميس، العالم للصلاة، أملا في رحمة الله لإنقاذ "البشرية في وقت عصيب يئن فيه العالم أجمع تحت أزمة عاتية وجائحة قاسية".

فيما ترأّس بابا الفاتيكان فرانسيس، الخميس، قداسا للصلاة من أجل الإنسانية، دعا خلاله "الجميع إلى الاتحاد كإخوة ليسألوا الله أن يحررهم من شر كورونا".

وقال حساب اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، عبر "تويتر": "إذا كنت ترغب في المشاركة. ابق في بيتك. صلي من قلبك. من أجل الإنسانية".

وبصورة كفيْن مرسوم عليهما خريطة العالم ومرفوعين تضرعًا إلى الله، تداول مئات آلاف رواد منصات التواصل الاجتماعي، هاشتاغ (وسم) باللغة الإنجليزية "PrayForHumanity"، وبالعربية #الصلاة_من_أجل_الإنسانية".

وتلقف أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، الدعوة مرحبا عبر حسابه الموثق بـ"تويتر": "في الأوقات الصعبة، يجب أن نقف معًا من أجل السلام والإنسانية والتضامن".

وتابع غوتيريش: "ننضم إلى قداسة البابا فرانسيس وإمام الأزهر أحمد الطيب، في دعمهما للصلاة من أجل الإنسانية الخميس. لحظة للتأمل والأمل والإيمان".

فيما تضامن ميغيل موراتينوس، ممثل الأمم المتحدة السامي لتحالف الحضارات، مع دعوة العالم للصلاة من أجل كورونا.

وقال موراتينوس، عبر حسابه على تويتر: "أدعم من كل قلبي دعوة اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، وسأصلي في 14 مايو (أيار/ الخميس) من أجل وحدتنا وإنسانيتنا".

من جانبهاـ قالت إيرينا بوكوفا، الأمينة العامة السابقة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو"، عبر تويتر، إن "صلاة اليوم هي خطوة يجب أن تكون جامعة لمختلف البشر في مختلف أنحاء العالم".بدوره، أعلن مفتي الهند الشيخ أبو بكر أحمد، تأييده لدعوة الصلاة، قائلا عبر تويتر: "ندعو الله عز وجل، أن يرفع عنا وعن جميع العالم هذا الوباء القاتل، وأن يعيد علينا أياما نعيش فيها بالسلام والأمان والطمأنينة".

ونشر المطران منير حنا، رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية في القدس ومنطقة الشرق الأوسط والقرن الإفريقي، مقطعا مصورا، لتلاوة دعاء يتضرع إلى الله لرفع وباء كورونا عن العالم.

وقال الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي عبد السلام العبادي، عبر مقطع مصور، إن الإنسانية جميعها مدعوة في هذه الأيام للتوجه إلى الله أن يزيل الغمة ويكشف السوء.

ومتضرعا، قال نائب رئيس الاتحاد الإفريقي توماس كويسي كوارتي، في مقطع مصور، "أبانا المقدس. الرب الأعظم. خالقنا جميعا. نقف أماك بتواضع ونطلب أن تنقذنا من تحدي فيروس كورونا".

وأكد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، في بيان، مشاركته في الصلاة،استجابة لما سماه بـ"النداء الإنساني في المواجهة الصعبة مع جائحة كورونا".

كما لاقت دعوة الصلاة العالمية استجابة واسعة داخل الأوساط الفنية بالعالم العربي، إذ شاركت المطربة المصرية أنغام ولطيفة التونسية وسميرة سعيد المغربية، وأحلام الإماراتية، إضافة إلى فنانين ورياضيين.

ونشر حساب اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، عبر تويتر، عشرات المقاطع المصورة لشباب من مختلف الجنسيات يتلون آيات وابتهالات تدعو الله إلى رفع البلاء عن العالم.