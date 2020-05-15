تدوينة مثيرة لآل الشيخ " الدنيا فانية"

15 مايو 2020 - 09:27 ص

أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، مسامحته لجميع من أساء له أو هاجمه الفترة الماضية.

وكتب «آل الشيخ» عبر "تويتر" قائلا: "‏اللهم أني أشهدك أني مسامح كل من أساء لي في هذه الحياة الفانية".

وانهالت عليها التعليقات من متابعيه وجاءت بين "‏ ‎قلبك نظيف، التسامح شيء طبيعي ومتوقع" و "‏ ‎الله يجزاك خير وبيض الله وجهك وأسأل الله أن يمدك بالصحة والعافية" و "‏ ‎ ‏ ‎ربك يجبر بخاطرك و يكرمك و يحفظ لك أولادك و يطول في عمرك يا أبو ناصر".