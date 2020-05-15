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الإبراشي: هذا مخطط الإخوان للاستيلاء على أموال الزكاة

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الإبراشي

شهر رمضان

الأولى

الزكاة

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن جماعة الإخوان المسلمين تعمل على الاستيلاء على أموال الزكاة من خلال إطلاق العديد من الفتاوى لتمويل عملياتهم الإجرامية، معقبا :" الجماعة بدأت تعاني من إفلاس مادي".

 وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، بأن إحدى فتاوى جماعة الإخوان تقول بأنه لا يجوز للمسلم المقيم في أوروبا إخراج زكاة أمواله خارج القارة العجوز.

وتابع : "بيلعبوا على الناس الآن، بأن يستولوا على أموالهم من خلال إصدار العديد من الفتاوى، معقبا:"العناصر الإرهابية المقيمة في أوروبا تعاني من نقص في تمويل خططهم الإجرامية وعايزين فلوس الزكاة من المسلمين ".

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