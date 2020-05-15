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الأمن يحبط عملية تهريب مخدرات بطائرة مسيرة لسجين

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متابعات- أمينة عبد العال

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بلجيكا

الأمن

مخدرات

نجحت قوات الأمن البلجيكية في إحباط محاولة تهريب مخدرات لسجين عن طريق طائرة مسيرة في العاصمة بروكسل بعد تعليق الزيارات بسبب  تفشي فيروس "كورونا" المستجد.

وأعلنت الناطقة باسم إدارة السجون البلجيكية، فاليري كالبو"  في تصريحات صحفية لوكالة"فرانس برس" أن الموظفين اعترضوا  الطائرة المسيرة "دورن"  فوق فناء سجن " فوريست " أحد سجون بروكسل، لافتة إلي أن الطائرة كانت محملة فوق طاقتها وهو ما ساعد في سرعة إسقطاها،  مؤكدة أنها الحادثة الأولي من نوعها.

جدير بالذكر أن السجين كشف عن نفسه عندما أخبر حراس السجن بأنه يخشي إلا "المخدرات" التي كان في انتظارها، وتم نقل السجين إلي سجن آخر حيث تم إجراء تحقيق في الواقعة.


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