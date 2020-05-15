بحفل زفافه..صبري نخنوخ يتحدى كورونا

15 مايو 2020 - 09:56 ص

انتشرت صور حفل زفاف رجل الأعمال صبري نخنوخ على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

يأتي هذا في الوقت الذي تشدد فيه الدولة على عدم وجود أي تجمعات حرصا للحد من انتشار فيروس كورونا، لكن يبدو أنه صمم على إقامة حفل الزفاف بحضور أقاربه بحسب ما تداولته الصور.

وتظهر الصور التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي ، حضور عدد من أقاربه لأكليل الزواج وأصدقائه، وشارك عدد من أصدقاء نخنوخ صور من حفل الزفاف على حساباتهم الشخصية على "السوشيال ميديا".

وأظهرت إحدى الصور التي تم تداولها الفنان سعد الصغير حفل الزفاف والذي التقط صورة مع نخنوخ وزوجته.

كما قام عدد من أصدقاء ومعارف نخنوخ بتهنئته من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن نخنوخ كان قد تم الإفراج عنه قبل عامين، وفق قرار رئاسي والذي شمله مع آخرين، بعد أن قضى نصف مدة العقوبة الموقعة عليه.





