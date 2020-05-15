تركي الحمد: الفلسطينيون سيكونون مثل الهنود الحمر.. لهذا السبب

15 مايو 2020 - 10:15 ص

قال الكاتب السعودي تركي الحمد إنه يخشى أن يضيّع الفلسطينيون كل الفرص، بشأن القضية الفلسطينية.

وأضاف الحمد على حسابه في تويتر : " أخشى ما أخشاه،وفي ظل الرفض الفلسطيني المتعاقب طوال أكثر من 70 سنة لأي حل عملي مطروح،وهو رفض وتشدد لا تسانده قوة فعلية على أرض الواقع".

وأوضح الحمد أنه بعيدا عن استراتيجية خذ وطالب، أخشى أن يتحول الفلسطيني في النهاية إلى شبيه بالهنود الحمر في أميركا.. بقع متناثرة من المحميات لا حول لها ولا قوة ولا كيان.

وكان تركي الحمد قد أثار جدلا واسعا بسب تدوينة مثيرة عن القضية الفلسطينية، والتي كتب فيها : قضية فلسطين أصبحت كالدين..المتاجرون بها أكثر من الهم على القلب".

كما كتب في تغريدة سابقة أيضا : مشكلة الفلسطينيين منذ عام 1948، إدراك الحقيقة بعد فوات الأوان، وآخرها رفض ما سمي بصفقة القرن، ولن يستوعبوا الحقيقة إلا بعد ضم إسرائيل لمعظم أراضي الضفة والأغوار، وحينها لنا أن نقول: الصيف ضيعت اللبن..ومهما كان اللبن يسيرا، فإنه أفضل من لا شيء، بعد أن كان هذا اللبن وفيرا".