مصطفى كامل:"السيسي أبويا"

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الحدث اليوم

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السييس

سرد الفنان مصطفى كامل، تفاصيل طرحه أغنية "تسلم الأيادي " لأول مرة علي الهواء ،قائلا :" الرئيس عبدالفتاح السيسي وهو يلقي بيان ثورة 30 يونيو لم يكن لي علاقة به حتي أغنية تسلم الأيادي ومكنتش على قرب منه ولما عملت الأغنية أهديتها للشئون المعنوية وعايز أقول إن الرئيس السيسي أبويا".
وأضاف كامل خلال استضافته مع الإعلامي محمد موسى، في برنامج خط أحمر، المذاع عبر فضائية الحدث اليوم،قائلا: " أنا بحب الرئيس وبحب انضباطه وبشوف فيه أبويا وانا أبويا كان ضابط جيش" .
وتابع: "عملت أغنية ربنا وياك يا إبني وأغنية وقت الشدائد اللي شكرني عليها سيادة الرئيس وكنت وقتها في مكان برتاح فيه ورحت مكلم الشئون المعنوية والموسيقار يحي الموجي وعملنا الأغنية دي وشكرت فيها الدول العربية لموقفها مع مصر في أعقاب ثورة يونيو" .

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