» إصابات في حادث مروع لانقلاب سيارة بالبحيرة

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حادث مروع

البحيرة

اخبار الحوادث

شهد طريق المطار بجنوب التحرير اليوم الجمعة، حادثا مروعا إثر انقلاب سيارة نصف نقل ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص من مستقليها.

تم نقل المصابين مستشفى جراحات اليوم الواحد بوادى النطرون وجارٍ تقديم الإسعافات الطبية لهم وتحرير محضر بالواقعة.

تلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، بلاغا من شرطة النجدة بانقلاب سيارة نصف نقل بطريق المطار بدائرة مركز بدر ووجود مصابين.

انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين إصابة كلا من: خالد فتحى محمود 48 سنة وخميس ناصر عبد الرحمن 56 سنة ومصطفى رضا زين 15 سنة وأحمد ناصر عبد الرحمن 40 سنة ومحمد شعبان شلبى 30 سنة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وجميعهم يقيمون بمركز الدلنجات.


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