» تسجيل مئات الإصابات بـ"كورونا" في الكويت

أعلنت السلطات الكويتية، تسجيل 885 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و8 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وجاء في بيان لوزارة الصحة، اليوم الجمعة: "تم تسجيل 885 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 12860، وتسجيل 8 حالات وفاة جديدة، ليصبح إجمالي الوفيات 96".

ولفت البيان إلى أن عدد الحالات المصابة التي تتلقى العلاج بالمستشفيات 9124 حالة، من بينها 190 في أقسام العناية المركزة بالمستشفيات.

وتم تسجيل 189 حالة تعافي من الفيروس، ليصبح إجمالي المتعافين 3640 شخصا.