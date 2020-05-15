» «النقل» تدفع بـ 722 قطارًا أيام عيد الفطر

صرح وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، بأن هيئة السكك الحديدية الحديد ستشغل عدد 6 قطارات إضافية على خط القاهرة أسوان وبالعكس بحلول عيد الفطر.

وأوضح، خلال بيان له، أنه يتم تشغيل 4 قطارات مكيفة وقطارين مميزين خلال الفترة من 18 مايو الى 4 يونيه 2020 ليصبح إجمالي عدد القطارات الشغالة على خطوط الهيئة على الوجهين القبلي والبحري 722 قطارا.

ولفت الوزير، إلى أن جداول التشغيل الخاصة بالسكة الحديد يتم تعديلها باستمرار وفقا لقرارات مجلس الوزراء لتتسق مع ما يقره المجلس من قرارات.

كما أكد الوزير أنه قد وجه قيادات هيئة السكة الحديد بإتخاذ كافة الإجراءات والتدابير التي تكفل عدم وجود سوق سوداء للتذاكر من خلال التنسيق مع شرطة النقل والمواصلات ومن خلال حوكمة حصول الراكب على التذكرة بالإضافة إلى استمرار التصدي لركوب بعض الركاب للقطارات بدون تذكرة خاصة وأن حصيلة بيع التذاكر تساهم في تحسين الخدمة المقدمة لجمهور ركاب مرفق السكك الحديدية الذي هو ملكا للشعب، لافتا إلى أن هناك انتظاما في عمليات صرف التذاكر بالمحطات من خلال الحجز المقدم على جميع القطارات قبل ميعاد السفر بمدة أسبوع.

وكذلك زيادة منافذ صرف التذاكر بالمحطات بفتح شبابيك جديدة وتركيب أكشاك بعدد (130) منفذ لتصبح عدد المنافذ المتاحة لحجز وصرف التذاكر بعدد (801 ) منفذ بالإضافة إلى إتاحة الحجز عن طريق موقع الهيئة على الانترنت وتطبيق الهاتف المحمول بنسبة 20% من المقاعد المكيفة تيسيراً علي جمهور المسافرين والحد من الزحام أمام الشبابيك.