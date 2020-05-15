بعد أزمة الحذاء.. «مصطفى خاطر» يعتذر للشعب الكويتي (فيديو)

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مصطفى خاطر
مصطفى خاطر
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فتحي مجدي

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واجه الفنان مصطفى خاطر، انتقادات لاذعة على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، بعد أن ظهر بحذاء مشابه لألوان علم الكويت، خلال أحداث مسلسل "عمر ودياب"، الذي يقوم ببطولته بمشاركة الفنان علي ربيع، الأمر الذي ما اعتبره نشطاء كوتيون إهانة غير مقبولة لبلدهم.
وفي أعقاب الانتقادات المتزايدة، ظهر خاطر في مقطع فيديو عبر حسابه على تطبيق "إنستجرام"، لينفي عن نفسه تهمة تعمد إهانة علم الكويت، كما ذهب كثير من المعلقين بعد ظهوره بالحذاء الذي يشبه ألوانه. 

وقدم خاطر، اعتذاره لمتابعيه في الكويت عن اللبس الذي حصل، نتيجة خطأ نفى شبهة التعمد فيه، قائلاً: "والله العظيم أكتر دولة سافرتها وليا فيها أصحاب هي دولة الكويت وبحبها جدا، ومش في دماغي الجزمة ألوانها أيه، أنا أسف طبعًا مش قصدي".

وعلق على الفيديو الذي نشره كاتبًا: "والله يا جماعة غير مقصود تماما أنا صحيت لقيت الدنيا مقلوبة، وبقول لكل اهلي واصحابي واخواتي في الكويت حقكوا عليا والله ما مقصود... كل الحب والاحترام للكويت وشعب الكويت الشقيق".



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