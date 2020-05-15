  • الجمعة 15 مايو 2020
  • بتوقيت مصر07:27 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الدكتور خالد فهمي، الرئيس الأسبق لدار الكتب

د. خالد فهمي يكشف علاقة «كأن القرآن يتنزل من جديد» بثورة يناير

مصطفى خاطر

بعد أزمة الحذاء.. «مصطفى خاطر» يعتذر للشعب الكويتي (فيديو)

ارشيفية

عالم أحياء يحذر من انتقال "كورونا" عبر النقود

حاكم عربي يجمع شمل طفل بأمه

بعد أن فرقت بينهما «كورونا».. حاكم عربي يجمع شمل طفل بأمه

بيان القوات المسلحة

المتحدث العسكري يعلن تصفية 13 إرهابيًا بشمال سيناء

الازهر

الأزهر: الاحتلال الصهيوني الغاشم حتمًا إلى زوال وستبقى القدس في قلوبنا

رجل اعمال عاريا مع رئيس البرازيل

فضائح كورونا.. رجل أعمال يظهر عاريًا في اجتماع مع رئيس البرازيل

وزير القوى العاملة

"القوى العاملة" تزف خبرًا سارًا للعالقين بالكويت

عنف أسري

طلبت منه الطلاق فقطع أنفها بسكين المطبخ

أرشيفية

«الصحة العالمية»: صعوبة الكلام علامة على الإصابة بكورونا

في باكستان

فيديو.. أهالي ضحية كورونا يحطمون مستشفى لرفضه تسليمهم جثته

آخر الأخبار

أهالي ضحية كورونا يحطمون مستشفى لرفضه تسليمهم جثته
أهالي ضحية كورونا يحطمون مستشفى لرفضه تسليمهم جثته
Advertisements

فتحي مجدي

أخبار متعلقة
#

"مصروف عليه"..مفاجأة عن فيديو مستشفى العزل المتداول

#

إغلاق مستشفى في الإسكندرية بعد إصابة أطباء بـ"كورونا"

#

بالفيديو.. بيان من الصحة بشأن الأجنة في بطون أمهاتهم

#

فيديو مؤثر لطبيب سوهاج قبل وفاته بـ"كورونا"

هاجم أكثر من 50 شخصًا، مستشفى في كراتشي بإقليم السند جنوب شرقي باكستان، لانتزاع جثة قريب لهم توفي مؤخرًا بفيروس كورونا المستجد.
وأظهر مقطع فيديو تم نشره على موقع "تويتر" آثار الهجوم الذي شنه أهالي الضحايا الغاضبون على مركز جناح الطبي في كراتشي، حيث تناثر الزجاج المكسور على أرضية المستشفى، بعد تحطيم النوافذ والأبواب الزجاجية.

وقالت صحيفة "ديلي سستار"، إن الحشد الهائج توجه إلى المشرحة في الطابق السفلي من المستشفى للاستيلاء على الجثة.


وقال الدكتور سيمين جمالي، سؤول قسم الطوارئ في مركز جناح الطبي لموقع "ذا نيوز": "هاجمت مجموعة مكونة من حوالي 50 إلى 60 شخصًا، ممن قيل إنهم من ذوي مريض مات أثناء العلاج، جناح (كوفيد -19).

وأضاف: "لقد دمروا الجناح وحاولوا إخراج جثة المتوفى، عندما علموا أنه لا يمكن تسليمها إليهم بناء على تعليمات الحكومة". 

وقال الدكتور جمالي إن هناك 37 مريضًا بفيروس كورونا كانوا يخضعون للعلاج في الجناح وقت الهجوم حيث اختبأ جميع الموظفين والمرضى.

ويعتقد أن المجموعة من أقارب مريض في الستين من العمر، تم نقله إلى المستشفى يوم الأربعاء عندما تدهورت حالته، وتوفي مساء الخميس.

وأضاف: "أقاربه الذين كانوا يخيمون بالقرب من المستشفى أرادوا منا أن نسلمهم الجثة على الفور، لكننا رفضنا لأن القواعد تتطلب منا إبلاغ مسؤول الصحة بالمنطقة أولاً".

وثم الاستعانة بمتطوعين عاملين بأحد النظمات الخيرية لتغسيل جثمان الضحية وتكفينه.


وألقت الشرطة في مدينة كراتشي القبض على 10 أشخاص بتهمة تخريب الجناح. 

وقالت السلطات إنه تم التعرف على مزيد من الأشخاص المتورطين في الهجوم، عبر كاميرات المراقبة التلفزيونية، مضيفة أن مثل هذه الأعمال الإرهابية غير مقبولة.

وقال أحد الأطباء: "كنت في الخدمة في العنبر عندما دخلت مجموعة من الأشخاص بالقوة وحاولوا انتشال جثة رجل متوفى".

وأضاف" "عندما قيل لهم أن جثة المتوفى سيتم تسليمها إلى إدارة المنطقة، بدأوا في تدمير المكان وحاولوا انتشال الجثة، لكن رجال الأمن أحبطوا محاولتهم".
https://www.dailystar.co.uk/news/world-news/mob-smashes-up-ward-after-22033540

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب رمضان.. وبهاليل إيران

محمود سلطان

البرنس ومعارك أخرى

فراج إسماعيل

إبن تيمية وأسامة الباز..حين يتحدث الكبار

د. هشام الحمامي

"الاختيار والنهاية".. ثورة الدراما المصرية

محمد الخضيري

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» فيديو.. أهالي ضحية كورونا يحطمون مستشفى لرفضه تسليمهم جثته
» عودة الدوري الألماني.. تعرف على موعد المباريات غدًا
» كهربا وصالح.. نجم الأهلي يفتح النار على لاعبي الفريق
» «النقل» تدفع بـ 722 قطارًا أيام عيد الفطر
» تسجيل مئات الإصابات بـ"كورونا" في الكويت
» إصابات في حادث مروع لانقلاب سيارة بالبحيرة
» «الصحة العالمية»: صعوبة الكلام علامة على الإصابة بكورونا
» تسجيل 2102 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إيران
» زلزال قوي يهز ولايتين بأمريكا
» حقيقة تأجيل إقامة حفل جوائز الأفضل بآسيا
» استقبال 300مصريا من العائدين من الرياض بمطار مرسى علم

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    08:19 م

  • فجر

    03:29

  • شروق

    05:04

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:49

  • عشاء

    20:19

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية