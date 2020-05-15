الأزهر يشيد بالعملية النوعية للقوات المسلحة في سيناء

15 مايو 2020 - 07:19 م

أشاد الأزهر بجهود جنود القوات المسلحة البواسل في حربهم ضد الإرهاب، وما يحققونه من نجاحات في تتبع البؤر والتنظيمات الإرهابية في سيناء.





وأكدأن العملية النوعية التي قامت بها قواتنا المسلحة البواسل، اليوم الجمعة، بشمال سيناء؛ تعكس إصرار جيش مصر العظيم على العبور بشعبها إلى بر الأمان.





ودعا جموع الشعب المصري إلى استلهام روح الإصرار والعزيمة وحب الوطن من جند مصر، سائلًا الله -تعالى- أن يمن على مصرنا الغالية بمزيد من الأمن والصحة والاستقرار، وأن يحفظ مصر من كل مكروه وسوء.





من جهته، قال مرصد الأزهر لمكافحة التطرف إنه تابع ما بذلته قواتنا المسلحة الباسلة من جهود مشكورة في مكافحة الإرهاب، بناءً على معلومات استخباراتية أفادت تواجد بؤرة إرهابية بإحدى المزارع بشمال سيناء، حيث قامت القوات المسلحة بتنفيذ عملية نوعية أسفرت عن مقتل سبعة أفرادٍ تكفريين، تم القضاء على أحدهم أثناء تنفيذ المداهمة، بينما تم القضاء على ستة آخرين أثناء محاولاتهم الهروب.





وأضاف أنه في ظل هذه الجهود المبذولة، والبطولات المشهودة؛ يتقدم بتحية إجلال وإكبار لقواتنا المسلحة، الذين لا يألون جهدًا في حربهم ضد الإرهاب، بل يمضون في طريقهم المنشود، وغايتهم المرتقبة، باذلين أرواحهم وراحتهم؛ حفظًا للعِرْض والأرض.