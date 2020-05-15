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بورسعيد تبحث عن إمام مصاب بـ"كورونا" صلى بـ20 شخصًا

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تبحث محافظة بور سعيد عن إمام مسجد مصاب بفيروس كورونا المستجد صلى بـ20 شخصًا، بحسب اللواء المحافظ عادل الغضبان.

 وقال "الغضبان" اليوم الجمعة، إن إمام أحد المساجد في بورسعيد، صلى بـ20 آخرين جماعة، وهو مصاب بفيروس كورونا.

وأضاف المحافظ أن عضو مجلس إدارة مسجد مريم القطرية قام بإمامة 20 شخصًا في صلاة جماعة، وتسبب في نقل الفيروس إلى أسرته بالكامل، وتقوم حاليا مجموعات الترصد بمديرية الصحة بمحاولة الوصول إلى الأفراد الذين كانوا يصلوا خلف عضو مجلس إدارة المسجد.


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