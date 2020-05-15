«محمد زيدان» يكشف سبب انفصاله عن «مي عز الدين» (فيديو)

15 مايو 2020 - 09:43 م

كشف محمد زيدان، نجم منتخب مصر لكرة القدم سابقًا، سبب انفصاله عن الفنانة مي عز الدين التي ارتبط بعلاقة خطوبة معها قبل سنوات استمرت لشهور قبل أن يعلنا فسخها.





وقال زيدان خلال مقابلة مع المخرج إيناس الدغيدي لبرنامج "شيخ الحارة والجريئة" على قناة "القاهرة والناس": "وقت زواجى من زوجتى الأولى، كنت على علاقة بمى عز الدين، ولكنها كانت علاقة صداقة، وبعد انفصالي، بدأت العلاقة تتطور بيننا، حتى أعلنا خطوبتنا".





وأضاف: "بعد حوالى 3 أو 4 شهور، اختلفنا أنا ومي بسبب ظروف الشغل عندها، وسفري علشان لعبى مع فريقى الألمانى، ولكن لحد دلوقتى تربطنى بمي صداقة، وهى إنسانة جميلة، وكل الناس بتحبها، وأنا علاقتى بمراتى كويسة، ولكن لو مي فى ظروف صعبة مش هتخلى عنها".





وأشار زيدان إلى أنه متزوج حاليًا من مصرية بعد أن انفصل عن زوجته الدنماركية، لافتًا إلى أنه أنجب من زوجته ولدين، ومن زوجته الحالية ميناس، ولدًا اسمه زيدان.

وفي مقابلة تليفزيونية سابقة، أكدت مي، أنها كانت تعلم بأن زيدان كان مرتبطًا بعلاقة حب مع صديقة له في الدانمارك، وانفصلا قبل ارتباطهما سويًا.





وقالت: "بعدها تقابلت مع محمد وارتبطنا، وانفصلنا بعدها، وعاد لصديقته مرة أخرى وتزوجها". وأضافت: "انتهت علاقتنا بالتليفون لأنه يعيش بالخارج، وكان هناك بينا خلافات كبيرة في الفترة الأخيرة من ارتباطنا، واختلافنا كان في الآراء والطباع، ولم تكن الغيرة وراء انفصالنا، ولكن اختلاف شخصياتنا".





وتابعت: "اختلفنا فترات طويلة، وتناقشنا كثيرًا حول الأمر، واتخذنا قرارًا بالانفصال، لأن كل شخص منا يفكر بطريقة مختلفة، فبعد الخطبة بدأنا في التعرف على بعض أكثر متخطين مرحلة الإعجاب".





ونفت "مي" ما تردد حول تركها لزيدان بتهديد من صديقته الدانماركية، بعد علمها بارتباطهما، خصوصًا أن القانون الأوروبي يُجرم الجمع بين زوجتين.



