شديد الحرارة.. الأرصاد تحذر من طقس غد السبت

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الأرصاد تحذر من طقس غد السبت.. وتنشر درجات الحرارة المتوقعة

حذر خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من طقس غد السبت، حيث من المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد، حار على السواحل الشمالية، وعن الرياح فمن المتوقع أن تنشط أحياناً على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، نشطة على جنوب الصعيد .

وتوقع خبراء الأرصاد أن يكون الطقس ليلاً لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل على شمال وجنوب الصعيد.

وتشهد البلاد أمطار خفيفة إلى متوسطة على القاهرة (40% تقريباً)، خفيفة إلى متوسطة رعدية أحياناً على شمال وجنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء (50:60% تقريباً)، وذلك على مناطق متفرقة وفترات متقطعة من اليوم.

ويشير الخبراء إلى أن السواحل الشمالية للبلاد تتأثر بامتداد مرتفع جوي متمركز على غرب البحر المتوسط، فيما تتأثر القاهرة وباقي الأنحاء بامتداد منخفض السودان.

وجاءت درجات الحرارة العظمى والصغرى كما يلي:

القاهرة «40 – 23»

الإسكندرية «32– 21»

قنا «42- 27»

الأقصر «42 – 27»

 أسوان «43 – 27»

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