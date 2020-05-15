» جمال شعبان يحذر من النساء من هذا الأمر الخطير أثناء الحمل

15 مايو 2020 - 10:20 م

قال الدكتور جمال شعبان، استشاري الأمراض القلبية، إن التدخين والمضادات الحيوية أثناء الحمل تؤثر على الطفل وتصيبه بالعديد بالأمراض.



وأضاف خلال تقديمه برنامج «ربي زدني علما»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن التدخين أثناء الحمل يكلف الأم أن يصاب الطفل بمشكلة في القلب.



وتابع «شعبان»، أن الإفراط في شرب الكحوليات يؤثر على الطفل، كما أن الإصابة بالحصبة الألمانية أثناء الحمل تحدث مشكلة للطفل.

