برلماني يكشف: رئيس الوزراء له رؤية لنهضة مصر

علق النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، على بعض الصور التي تم عرضها خلال البرنامج والتي كان من خلالها صورة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء.



وأكد "إسماعيل"، خلال لقائه مع الإعلامي محمد موسى، ببرنامج "خط أحمر"، أن "مدبولي"، يعتبر وزير إسكان قوي، كما أنه أحد أقوى الدعائم الأساسية في صناعة النهضة العقارية لمصر بشكل خاص، والنهضة المصرية بشكل عام.

وأكد "إسماعيل"، خلال لقائه مع الإعلامي محمد موسى، ببرنامج "خط أحمر"، أن "مدبولي"، يعتبر وزير إسكان قوي، كما أنه أحد أقوى الدعائم الأساسية في صناعة النهضة العقارية لمصر بشكل خاص، والنهضة المصرية بشكل عام.